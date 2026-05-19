Collescipoli il festival BorgoMuse apre alle Accademie | Creare un dialogo reale tra giovani artisti ricerca e identità

Da ternitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre a Collescipoli si terrà il festival BorgoMuse, un evento dedicato all’arte e alla cultura. La manifestazione coinvolgerà le Accademie di varie discipline, con l’obiettivo di favorire un confronto tra giovani artisti, ricerca e identità. Durante il festival, saranno allestite esposizioni e incontri, creando un’occasione di crescita e scambio tra i partecipanti. La manifestazione si sviluppa come un percorso di condivisione, con l’intento di promuovere il dialogo tra le nuove generazioni di creativi.

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Un percorso di accrescimento e condivisione per il festival BorgoMuse. La manifestazione culturale si svolgerà nel mese di settembre a Collescipoli. Potrà contare sulle adesioni dell’Accademia di Belle Arti di Roma e dell'Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo. L’obiettivo è quello di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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