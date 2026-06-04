Ultimi cantieri del Piano delle Città nuova vita a oltre 70 case popolari

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di più di 70 alloggi in due complessi di edilizia pubblica a Verona. Gli interventi riguardano la ristrutturazione strutturale ed energetica degli edifici situati nei quartieri di Borgo Nuovo e San. Le opere sono tra gli ultimi cantieri del Piano delle Città e coinvolgono complessivamente due complessi residenziali gestiti da un'azienda pubblica.

Il Piano delle Città a Verona entra nella sua fase conclusiva. Sono infatti partiti gli interventi di riqualificazione strutturale ed energetica in due importanti complessi residenziali di edilizia pubblica gestiti da Agec, che interesseranno oltre 70 alloggi nei quartieri di Borgo Nuovo e San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Crise climatique en Argentine: villes submergées et terres ravagées | Documentaire Environnement-AMP

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