A Roma, la situazione delle case popolari è caratterizzata da cantieri fermi e fondi bloccati, creando difficoltà per migliaia di residenti. La gestione del patrimonio abitativo pubblico attraversa un periodo di inattività che coinvolge numerosi progetti. Questa situazione ha ripercussioni dirette sulle persone che abitano nelle abitazioni di edilizia sociale, ostacolando l’avanzamento delle opere e il rilascio di risorse finanziarie destinate agli interventi.

La gestione del patrimonio abitativo pubblico a Roma vive un momento di paralisi operativa che tocca migliaia di residenti. Durante l’audizione odierna presso la Commissione Trasparenza, è emersa una fotografia preoccupante: i lavori finanziati e già avviati da oltre tre anni risultano fermi in numerosi quartieri della capitale, lasciando immobili e servizi in uno stato di abbandono funzionale. Massimiliano Valeriani, alla guida della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del PD, ha tracciato un quadro di totale incapacità gestionale dell’azienda. Secondo il esponente, il blocco delle attività dura ormai da tre anni e mezzo, un immobilismo che colpisce direttamente la vita quotidiana nei complessi di edilizia residenziale pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, case popolari nel caos: cantieri fermi e fondi bloccati

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