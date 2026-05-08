Olbia via ai cantieri RinnovArea | 1,1 milioni per le case popolari

A Olbia sono stati avviati i lavori del progetto RinnovArea, con un investimento di 1,1 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle abitazioni popolari. Le operazioni coinvolgeranno diverse vie della città, con alcune aree che saranno interessate dai primi interventi. I lavori prevedono modifiche strutturali e miglioramenti degli alloggi, senza specificare quali strade saranno le prime a essere interessate o i dettagli delle modifiche previste.

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? Domande chiave Quali vie di Olbia saranno le prime a vedere i cantieri?. Come cambieranno gli alloggi popolari dopo gli interventi strutturali?. Perché i fondi sono stati distribuiti in modo diverso tra le città?. Chi gestirà concretamente la manutenzione programmata di questi edifici?.? In Breve Piano regionale da 300 milioni per riqualificare alloggi gestiti da Area in Sardegna.. Cagliari riceve 111 milioni, Sassari 73, Carbonia Iglesias 48, Nuoro 39 e Oristano 28.. L'assessore Antonio Piu punta a migliorare decoro e funzionalità degli edifici pubblici.. Interventi a Olbia su via De Sanctis, via Nervi, via Petta, via Imperia e viale Aldo Moro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, via ai cantieri RinnovArea: 1,1 milioni per le case popolari Notizie correlate Arezzo: 9 milioni in meno per le case popolariLa provincia di Arezzo affronta una sfida strutturale: un deficit annuo di 9 milioni di euro per la manutenzione dell’edilizia pubblica. Sisma nelle Marche: 9 milioni per sbloccare le case popolari? Cosa sapere Castelli e Fagioli chiedono 9 milioni per completare le case popolari nelle Marche. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Porto di Olbia, via ai lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso; Olbia, prove tecniche di sopravvivenza: arrivano nuovi cantieri e il traffico si prepara alla processione; Geometri-Atecap, insieme per sicurezza, qualità e responsabilità nei cantieri; Via ai lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso al porto di Olbia. Olbia, stop ai cantieri in Corso Umberto: per Pasqua riaprono i dehorsPer agevolare le attività commerciali in un periodo di particolare affluenza, il sindaco, Settimo Nizzi, sospende i lavori di manutenzione dei marciapiedi di Corso Umberto I per consentire il ... unionesarda.it Olbia: in cantiere una nuova rotatoria tra viale Aldo Moro e via BonnOlbia. Non è ancora stato ultimato il nuovo punto vendita MD nella parte alta di viale Aldo Moro, ma intorno al cantiere iniziano già a ... olbia.it Olbia, 07.05.2026 Ci sono momenti in cui le parole si fermano in gola e il cuore sembra pesare come un macigno. Avremmo voluto scrivere un post diverso, avremmo voluto raccontarvi dei suoi primi passi sicuri, di un appetito ritrovato e di una luce nuova nei - facebook.com facebook Segni, paesaggio e tradizione: a Olbia l’esposizione di Irene Recino x.com