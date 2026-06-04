ugreen joins 2026 terra wortmann open as official partner with power for your game

Notizia in breve

UGREEN è diventata partner ufficiale del torneo di tennis su erba Terra Wortmann Open del 2026. La società, specializzata in soluzioni di ricarica intelligente e digitale, ha annunciato il suo coinvolgimento con lo slogan “Power for Your Game”. La collaborazione è stata comunicata tramite un comunicato stampa il 4 giugno 2026.