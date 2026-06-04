UGREEN Joins 2026 Terra Wortmann Open as Official Partner with Power for Your Game
UGREEN è diventata partner ufficiale del torneo di tennis su erba Terra Wortmann Open del 2026. La società, specializzata in soluzioni di ricarica intelligente e digitale, ha annunciato il suo coinvolgimento con lo slogan “Power for Your Game”. La collaborazione è stata comunicata tramite un comunicato stampa il 4 giugno 2026.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LONDON, June 4, 2026 PRNewswire — UGREEN, a global leader in intelligent charging and digital solutions, has become an official partner of the 2026 Terra Wortmann Open, one of the world’s premier grass-court tennis tournaments. Through this collaboration, UGREEN aims to support seamless, uninterrupted experiences across the tournament. By bringing its technology into a live competitive setting, UGREEN highlights how consistent power underpins both professional performance and everyday moments. Power for Your Game Held annually in Halle, Germany, the Terra Wortmann Open is a leading grass-court event, drawing global attention each summer. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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