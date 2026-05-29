Natzka Decision Intelligence ha annunciato una collaborazione pluriennale con Ferrari Competizioni GT. La partnership prevede l’utilizzo delle soluzioni di Natzka per supportare le attività di gestione e analisi dei dati delle competizioni. L’accordo riguarda anche progetti di innovazione tecnologica nel settore delle corse. Nessun dettaglio è stato fornito sui termini economici o sulle modalità operative dell’accordo. La collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo di tecnologie per le competizioni automobilistiche.

Natzka Decision Intelligence annuncia una partnership pluriennale con Ferrari Competizioni GT. L’accordo nasce dalla condivisione di valori come precisione, innovazione e miglioramento continuo con l’obiettivo di sviluppare nuove applicazioni della Decision Intelligence in uno degli ambienti più competitivi e tecnologicamente avanzati al mondo. Negli ambienti ad alte prestazioni, la capacità di prendere decisioni rapide e affidabili rappresenta un elemento decisivo tanto quanto la tecnologia o il talento umano. È proprio su questo terreno comune che nasce la collaborazione tra Natzka e Ferrari Competizioni GT. Nel mondo delle competizioni GT, dati, tempismo, affidabilità e giudizio umano devono convergere molto prima che il risultato diventi visibile. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Natzka Decision Intelligence diventa Official Partner di Ferrari Competizioni GT

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Come una STARTUP EUROPEA compete con i giganti dei BIG DATA - con Francesco Rosi, Natzka

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