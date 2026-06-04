Ufficiale Parma e Cuesta avanti insieme | il club conferma il tecnico

Il Parma ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l'allenatore Carlos Cuesta. La decisione segue un confronto tra il tecnico e la dirigenza avvenuto nei giorni scorsi. Cuesta continuerà a guidare la squadra nella prossima stagione. La comunicazione è stata resa nota attraverso un annuncio ufficiale del club.

Adesso è ufficiale: Carlos Cuesta resta alla guida del Parma. Il club gialloblù ha annunciato la prosecuzione del rapporto con il tecnico spagnolo, confermando la fiducia dopo il confronto avvenuto nei giorni scorsi con la dirigenza.La società ha scelto di dare continuità al progetto tecnico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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