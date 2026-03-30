Palladino Atalanta avanti insieme | pronto il rinnovo! Intesa vicina per il tecnico con cui il club programma il futuro
L'Atalanta e Raffaele Palladino sono vicini a definire il rinnovo del contratto dell’allenatore. Il club ha avviato le trattative per consolidare il rapporto e pianificare le prossime stagioni, dopo aver scelto di proseguire con Palladino come guida tecnica. La società ha intenzione di rafforzare il progetto sportivo in vista dei prossimi impegni ufficiali.
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