Palladino Atalanta avanti insieme | pronto il rinnovo! Intesa vicina per il tecnico con cui il club programma il futuro

L'Atalanta e Raffaele Palladino sono vicini a definire il rinnovo del contratto dell’allenatore. Il club ha avviato le trattative per consolidare il rapporto e pianificare le prossime stagioni, dopo aver scelto di proseguire con Palladino come guida tecnica. La società ha intenzione di rafforzare il progetto sportivo in vista dei prossimi impegni ufficiali.