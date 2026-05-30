Il Parma e il tecnico spagnolo continuano insieme, con la dirigenza che conferma piena fiducia nel loro allenatore. Dopo un incontro positivo, si sono stabilite le prossime tappe per proseguire il progetto. La società ha espresso sostegno al tecnico, che rimarrà alla guida della squadra. Nessun dettaglio sui piani futuri, ma la collaborazione tra le parti prosegue senza interruzioni. La decisione di confermare l’allenatore è stata condivisa dopo il confronto tra le parti.

spagnolo da parte della dirigenza: le prossime tappe. Il futuro di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma sembra ormai definito, con la conferma della sua permanenza alla guida del club emiliano. Nella giornata di oggi si è tenuto un vertice molto proficuo tra l’allenatore spagnolo e la società, gettando basi solide per la prossima stagione. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Le sensazioni emerse dall’incontro sono state estremamente positive. Durante il summit è stata ribadita la volontà reciproca di proseguire il cammino insieme e di costruire fianco a fianco la stagione sportiva 202627. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Incontro positivo: il Parma e Cuesta avanti insieme! Fiducia totale nel tecnico

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Incontro tra il #Parma (ceo e ds presenti) e l’allenatore #Cuesta è stato positivo. C'è volontà da entrambe le parti di proseguire assieme e costruire stagione assieme. Sono state anche fissate alcune priorità (sportive, logistiche, organizzative) per iniziare la s x.com

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