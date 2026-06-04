Il club ha annunciato la separazione dall’allenatore. Si valuta l’ingaggio di Accardi come possibile nuovo allenatore. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della decisione o sui tempi di eventuale sostituzione. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale, senza ulteriori precisazioni. La scelta di cambiare guida tecnica arriva dopo le recenti prestazioni della squadra. Nessuna conferma ancora sulla data ufficiale dell’annuncio del nuovo allenatore.

Angelozzi e il Cagliari si separano: c’è l’ipotesi Accardi per la successione. Il comunicato e i dettagli in casa rossoblù. Il Cagliari vive una fase di profondo e radicale rinnovamento per quanto concerne le gerarchie dirigenziali. La società isolana ha infatti deciso di cambiare rotta in merito alla gestione sportiva e tecnica della prima squadra, interrompendo formalmente la collaborazione con l’uomo mercato che aveva gestito le operazioni in entrata e in uscita durante l’ultimo ciclo. Le strade della compagine sarda e di Guido Angelozzi si dividono così in modo definitivo, archiviando una parentesi professionale durata l’arco di una sola annata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Ufficiale la separazione tra Angelozzi e il Cagliari: avanza l’ipotesi Accardi per la successione. Ultimissimi sviluppi

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