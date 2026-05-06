A Cagliari si prospetta un possibile cambio alla guida della direzione sportiva al termine della stagione. La candidatura per sostituire Guido Angelozzi sta guadagnando attenzione nel club, che si avvicina alla conclusione dell’attuale campionato. Le decisioni in ambito dirigenziale stanno occupando una posizione centrale nel dibattito interno, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse della società.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds. Ultimissime

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