Ufficiale la risoluzione di contratto tra Napoli e Conte !

Da gbt-magazine.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La SSC Napoli ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte e i suoi collaboratori, avvenuta prima della scadenza prevista. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

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La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister! L'articolo Ufficiale la risoluzione di contratto tra Napoli e Conte! proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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