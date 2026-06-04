La SSC Napoli ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte e i suoi collaboratori, avvenuta prima della scadenza prevista. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.

La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister! L'articolo Ufficiale la risoluzione di contratto tra Napoli e Conte! proviene da G B T. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Gbt-magazine.com - Ufficiale la risoluzione di contratto tra Napoli e Conte !

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFFICIALE: CONTE e il NAPOLI si SEPARANO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Conte e il Napoli si separano: ufficiale la risoluzione consensuale tra l’allenatore e il club azzurro. Il comunicato

Ufficiale la risoluzione del contratto tra il direttore sportivo Filippo Fusco e il CesenaIl Cesena ha annunciato ufficialmente di aver concluso il rapporto di lavoro con il direttore dell’area tecnica, Filippo Fusco.

Temi più discussi: Sarri lascia la Lazio, accordo con Lotito: ufficiale la risoluzione; Sérgio Conceição dura solo 8 mesi all'Al-Ittihad: la risoluzione è ufficiale; Sarri-Lazio, è davvero finita: ufficiale la risoluzione del contratto con i biancocelesti, ora la firma con l'Atalanta; Massara al terzo addio. Ufficiale la risoluzione con la Roma: Posto basi per il futuro.

Giornata Mondiale della Bicicletta 3 giugno 2026 Approvata in una risoluzione del 12 aprile 2018, come giornata ufficiale delle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall'uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo lib x.com

Come ti avvicini alla risoluzione dei problemi in modo scientifico reddit

Napoli-Conte, la risoluzione è ufficiale: il comunicato e i dettagli. Ora l'attesa per AllegriArriva il comunicato da parte della società partenopea sull'addio del tecnico salentino. msn.com

Lazio, ufficiale la risoluzione del contratto con Sarri: pronto Gattuso per la panchinaIl tecnico toscano lascia i biancocelesti dopo una sola stagione dal suo ritorno e ora è disponibile per firmare il contrato con l’Atalanta in vista della prossima stagione. calcioefinanza.it