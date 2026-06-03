Calcio Napoli ufficiale la rescissione di Conte Hojlund è tutto azzurro

Il tecnico ha annunciato sui social la rescissione del contratto con il club. Contestualmente, il Calcio Napoli ha ufficializzato il riscatto dell’attaccante danese dal Manchester United. La squadra si prepara a cambiare guida tecnica, con l’obiettivo di avviare una nuova fase sotto la gestione di un nuovo allenatore. La conclusione del rapporto con il tecnico e l’acquisto dell’attaccante sono stati confermati nelle ultime ore.

Il tecnico leccese ha ufficializzato la fine della sua avventura con un messaggio sui social. Intanto il Calcio Napoli completa il riscatto dell’attaccante danese dal Manchester United e si prepara ad aprire l’era Allegri. L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Calcio Napoli si è conclusa ufficialmente. L’allenatore salentino ha firmato nella giornata di oggi la rescissione consensuale del contratto che lo legava al club azzurro fino al 30 giugno 2027, mettendo così fine a un ciclo che ha riportato entusiasmo e risultati in casa partenopea. A confermare la separazione è stato lo stesso tecnico attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su 2anews.it

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