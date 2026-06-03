Napoli | Conte rescissione ufficiale e saluti Riscattato Hojlund Allegri in arrivo

L’allenatore ha firmato la rescissione consensuale del contratto con un accordo fino al 2027. Il club ha esercitato il riscatto obbligatorio sull’attaccante danese dal Manchester United, con un investimento totale di 50 milioni di euro, comprensivi dei 6 milioni pagati per il prestito, per un contratto fino al 2030. Con questa firma si conclude ufficialmente il periodo di Antonio Conte alla guida della squadra.

Si chiude ufficialmente l’era Antonio Conte al Napoli. L’allenatore salentino ha firmato oggi la rescissione consensuale del contratto che lo legava al club azzurro fino al 30 giugno 2027, mettendo fine a un ciclo che ha riportato entusiasmo e risultati all’ombra del Vesuvio. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico attraverso il proprio profilo Instagram. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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