UE | l’Italia è in fragilità tra debito alto e salari in calo

L’Italia si trova in una condizione di fragilità economica, con un debito pubblico tra i più alti d’Europa e salari reali in diminuzione più marcata rispetto ad altri paesi europei. La riduzione dei salari è stata più consistente rispetto alla media europea, mentre l’invecchiamento della popolazione mette sotto pressione il sistema sanitario pubblico. La crescita demografica negativa e il calo dei salari influenzano la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei servizi sociali.

Perché i salari reali italiani sono calati più di quelli europei?. Come influisce l'invecchiamento della popolazione sulla tenuta della sanità pubblica?. Quali settori critici rischiano di perdere fondi rispetto al 2019?. Chi subisce maggiormente l'impatto del cuneo fiscale nel 2025?.? In Breve Povertà assoluta colpisce 8,4% delle famiglie e 13,8% dei minori nel 2024.. Spesa per istruzione e sanità ridotta rispetto ai livelli del 2019.. Cuneo fiscale per lavoratori single medi in aumento nel 2025.. Evasione IVA e tra lavoratori autonomi alimenta squilibri macroeconomici.. La Commissione Europea segnala squilibri macroeconomici e criticità strutturali in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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