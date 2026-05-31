Italia tra crescita frenata e debito record | le allarmanti previsioni di primavera della Commissione UE

La Commissione UE ha previsto che l’Italia potrebbe registrare una crescita del PIL inferiore allo 0,5% quest’anno, con un debito pubblico che potrebbe superare il 150% del PIL. Le stime indicano anche un aumento del deficit, che potrebbe raggiungere il 4% del prodotto interno lordo. Questi dati sono stati pubblicati nelle previsioni di primavera, che evidenziano una frenata economica e un aumento della pressione sul debito pubblico.

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Italia dei record opposti: in Ue la minore crescita e il maggiore debito

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