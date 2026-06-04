Ue lancia OceanEye droni e satelliti per sorvegliare i mari e prevedere il clima

Da quifinanza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha avviato il progetto OceanEye, utilizzando droni e satelliti per monitorare le acque del mare. L’obiettivo è raccogliere dati sulle condizioni ambientali e climatiche degli oceani. La piattaforma si basa sulla raccolta di immagini e informazioni in tempo reale, con l’intento di migliorare la sorveglianza marittima e le previsioni climatiche. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attuazione o sui partner coinvolti.

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Occhi sull’oceano. La Commissione europea ha adottato “OceanEye” per ampliare lo sguardo sugli oceani. “Occhi” in un senso molto concreto, fatto di satelliti, droni e sensori sottomarini. L’obiettivo è raccogliere dati in tempo reale su clima e biodiversità, anche con lo scopo di salvaguardare l’economia blu. C’è poi chi, come il commissario per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius, annunciando la “nuova finestra sui nostri oceani” parla di protezione delle infrastrutture e mobilità militare. L’iniziativa dopotutto prende avvio nell’ambito di Horizon Europe, che nel 2026 ha aperto per la prima volta anche al finanziamento delle tecnologie militari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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