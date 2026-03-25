Messina celebra la Giornata Meteorologica Mondiale | tra satelliti modelli e strategie per il clima

A Messina si è svolta la celebrazione della Giornata Meteorologica Mondiale 2026, con un focus su satelliti, modelli previsionali e strategie legate al clima. La giornata ha visto momenti dedicati alla presentazione di dati e osservazioni sullo stato del clima e alle attività di monitoraggio atmosferico. Numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato all’evento, che si è concentrato sul ruolo delle tecnologie nel settore meteorologico.

Ricercatori, istituzioni e appassionati si sono incontrati tra Polo Papardo e MuMa per approfondire dati osservativi, previsioni probabilistiche e soluzioni innovative a tutela delle comunità e del territorio Un turbinio di dati, osservazioni e modelli previsionali ha animato Messina in occasione della Giornata Meteorologica Mondiale 2026. La città peloritana si è confermata protagonista nella riflessione globale sul clima, con eventi che hanno unito ricerca, istituzioni e società civile. Organizzata dall’Università degli Studi di Messina e dal Consorzio Interuniversitario di Scienze Fisiche Applicate (CISFA), la manifestazione, ideata dal professore Salvatore Magazù, si è articolata tra il Polo Papardo e il MuMa – Museo del Mare di Milazzo, trasformandosi in un osservatorio di confronto scientifico e istituzionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Messina celebra la Giornata Meteorologica Mondiale: tra satelliti, modelli e strategie per il clima Articoli correlati Fino a 15/18°C, il clima primaverile dominerà la scena meteorologica di Torino: le previsioni del tempoNel fine settimana del 21 e 22 febbraio i valori massimi potrebbero toccare i 17/18°C, grazie anche a moderati venti di favonio Via la giacca pesante... Frenesia meteorologica a febbraio: il clima si scatena con eventi estremi inaspettatiFebbraio 2026 si presenta come un mese di sconvolgimenti meteorologici imprevedibili, con il clima che sembra aver perso ogni equilibrio. Approfondimenti e contenuti su Giornata Meteorologica Mondiale Temi più discussi: Messina celebra Giornata Meteorologica Mondiale 2026; Giornata mondiale della Meteorologia, osservare oggi per proteggere domani; Allerta Meteo, in Calabria e Sicilia continua a dominare l’inverno. E giovedì arriva il Ciclone Polare: scatenerà violente bufere di neve | DETTAGLI. Messina, Giornata Metereologica Mondiale 2026'Messina ha celebrato con grande partecipazione la Giornata Meteorologica Mondiale 2026, ricorrenza che è stata celebrata in tutto il mondo sotto l’egida dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, co ... adnkronos.com Clima: celebrata la Giornata Mondiale della Meteorologia, Italia protagonistaIl 23 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Meteorologia, ricorrenza che commemora la fondazione, avvenuta nel 1950, dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite ... ilmetropolitano.it Il 23 marzo 2026, in occasione della Giornata Meteorologica Mondiale, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) – agenzia delle Nazioni Unite che coordina le attività globali su clima, met - facebook.com facebook Osservare #oggi per proteggere domani: perché il #23marzo è la Giornata Meteorologica Mondiale. Luca Lombroso . x.com