L’Unione Europea ha stabilito che la flessibilità per fronteggiare il caro energia sarà concessa solo a determinati investimenti, con limiti di spesa e tempi definiti. È prevista una deroga dal 2026 al 2028, con un limite di 0,3% di spesa annua e 0,6% nel triennio complessivo. È inoltre possibile scorporare fino a 13,6 miliardi di euro da questa quota.

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© Virgilio.it - Ue, flessibilità anti caro-energia solo per alcuni investimenti: paletti imposti, tempi e spese ammesse

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