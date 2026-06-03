L'Unione Europea ha annunciato una maggiore flessibilità nel rispetto del patto di stabilità, includendo deroghe specifiche per il settore energetico. La proposta prevede di consentire misure come l'estensione della Clausola nazionale di flessibilità, senza imporre tagli alle accise, e di permettere maggiori investimenti senza sanzioni. Questa modifica mira a rispondere alle esigenze derivanti dalla crisi energetica, offrendo margini di manovra ai paesi membri.

«Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico» con «un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell'arco dei 3 anni». Lo annuncia il commissario Valdis Dombrovskis. Ue: «Deroghe a... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Patto di stabilità, Ue: «Deroghe anche per l'energia, flessibilità non solo per gli investimenti ma no tagli alle accise»

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Patto stabilità, Tajani: Ue verso risposta positiva a richiesta flessibilita

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