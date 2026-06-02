L’Unione Europea ha deciso di consentire una maggiore flessibilità per gli investimenti nel settore energetico, limitatamente alla spesa relativa a questi progetti. La deroga permette di superare lo 0,3% del PIL dedicato all’energia, ma solo in ambito di investimenti. La possibilità di derogare al limite dell’1,5% del PIL riguarda invece le spese per la difesa. La misura è stata approvata in parte, senza ulteriori dettagli sui criteri di applicazione.

Ok a una “certa” flessibilità sulle spese per l’energia ma solo riguardo agli investimenti. Sarebbe questo l’orientamento della Commissione Ue dopo valutazioni ad oltranza a Bruxelles per dare un segnale già mercoledì 3 giugno, nell’ambito del pacchetto di Primavera del Semestre Europeo, alla richiesta di misure contro il caro-energia avanzate dall’Italia. L’attesa da quanto trapela a Bruxelles è che si apra alla flessibilità per gli investimenti nell’energia all’interno della clausola di salvaguardia che deroga il Patto per gli investimenti nella difesa. Sarebbe insomma accolta in parte la richiesta italiana di affrontare il caro-energia,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’Ue apre a flessibilità anche per l’energia ma solo su investimenti

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Temi più discussi: L'Ue apre alla flessibilità anche per l'energia, ma solo sugli investimenti; Energia, l’Ue apre sulla flessibilità: Ma solo per investimenti mirati; Ue verso apertura su flessibilità anche per energia in clausola difesa; La Ue apre alle richieste sui conti, flessibilità per il 2026 e 2027 dello 0,3% per investimenti legati alla decarbonizzazione. Per l'Italia sono 6,5-7 miliardi all'anno.

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L'Ue apre a flessibilità anche per l'energia ma solo su investimentiBRUXELLES - Ok a una certa flessibilità sulle spese per l'energia ma solo riguardo agli investimenti. ansa.it