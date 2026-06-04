Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per famiglie e imprese in risposta alla crisi energetica. La decisione arriva dopo l’ok dell’Unione Europea alle deroghe sul settore. Oggi la Camera voterà sulle questioni legate al nucleare, mentre nel consiglio si discute di interventi immediati per contenere i costi dell’energia. Le misure includono sussidi e agevolazioni, con un’attenzione particolare alle esigenze di famiglie e imprese.

La crisi energetica sul tavolo del Consiglio dei ministri. E dopo l’ok dell’Europa alle deroghe, la Camera oggi vota sul nucleare. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ue: deroga su energia. Oggi Consiglio ministri con misure per famiglie e imprese

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