L’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di misure straordinarie per fronteggiare l’aumento dei costi energetici che colpisce famiglie e imprese. La strategia mira a contenere gli effetti della crisi energetica, acuita anche dalle tensioni in Medio Oriente. Le iniziative prevedono interventi specifici per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi e assicurare maggiore stabilità nel settore. La proposta fa parte di un piano più ampio di risposta alla situazione attuale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Strategia europea per contenere l’impatto della crisi energetica. L’Unione Europea mette in campo un nuovo pacchetto di interventi per contrastare l’aumento dei costi energetici, aggravato dalle tensioni in Medio Oriente. Tra le principali misure figurano un rafforzamento degli aiuti di Stato per i settori più colpiti, voucher energetici destinati ai cittadini più vulnerabili e una riduzione delle accise sull’elettricità. Il piano, denominato “Accelerate EU”, prevede inoltre una maggiore cooperazione tra i Paesi membri nella gestione delle riserve di gas e petrolio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza energetica e limitare i rischi di approvvigionamento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Piano UE contro il caro energia: misure straordinarie per famiglie e imprese

Notizie correlate

La Commissione Ue verso le misure contro il caro energia il 22 aprileLa Commissione europea prevede di adottare il prossimo 22 aprile una comunicazione sull'energia con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il piano Ue per la crisi energetica: più smartworking e autobus per il taglio dei consumi; Crisi energetica, bozza del piano Ue: da smart working a sconti mezzi pubblici, le misure; Un giorno di smart working e voucher per le bollette: il piano Ue per disintossicarsi dal petrolio; UE, nella bozza del piano contro il caro energia smart working obbligatorio e limiti di velocità ridotti.

L'Ue lancia il piano contro il caro energia, 'aiuti di Stato e voucher'Presentato Accelerate Eu, a maggio proposta sul taglio delle bollette. Bruxelles: 'Dall'inizio della guerra in Iran spesi 24 miliardi per l'import' (ANSA) ... ansa.it

Ue, piano contro il caro energia tra voucher e aiuti di Stato: Von der Leyen spinge sulle rinnovabili e sul taglio delle bolletteBruxelles presenta Accelerate Eu per famiglie vulnerabili e industrie energivore. Von der Leyen: aiuti subito, ma più autonomia energetica ... affaritaliani.it

Beni culturali, adottato il Piano paesaggistico di Palermo. Scarpinato: «Strumento concreto per tutela e valorizzazione del territorio» Con la seduta plenaria dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, commissione speciale dell’assessorato dei Be - facebook.com facebook

Incendio a Boccea: in fiamme appartamento all'ultimo piano (video) ift.tt/cHO6gR0 x.com