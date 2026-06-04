Udine inaugura il Palapattinaggio spazio per sport e comunità
Oggi è stato inaugurato il nuovo Palapattinaggio a Udine. La cerimonia si è svolta alla presenza del Vicesindaco e di altri rappresentanti locali. La struttura è destinata a ospitare attività sportive e iniziative comunitarie legate al pattinaggio. La costruzione del palazzetto è stata completata recentemente e ora è disponibile per allenamenti e eventi pubblici. La struttura si trova in una zona accessibile e si propone come punto di riferimento per gli appassionati della disciplina.
È stato inaugurato oggi il nuovo Palapattinaggio di Udine, alla presenza del Vicesindaco Alessandro Venanzi, dell’Assessora allo Sport Chiara Dazzan, degli assessori Federico Pirone e Carlo Giacomello, Michele De Agostini e Emanuela Parasole della società De Agostini Academy e dei rappresentanti delle realtà sportive che già animano l’impianto. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente di Skate Italia, Maurizio Zorni, intervenuto con un saluto istituzionale, Paola Zanuttini, Consigliere del Settore Artistico, e Luciano Zorzettig, Delegato territoriale di Udine. Presenti anche le associazioni attive all’interno del Palapattinaggio: il presidente dei Madracs, Ivan Minigutti, il presidente di Pickleball Udine, Davide Nonino, e il presidente di Roller Evolution, Giannenrico De Filippo. 🔗 Leggi su Udine20.it
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