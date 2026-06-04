Udine inaugura il Palapattinaggio spazio per sport e comunità

Notizia in breve

Oggi è stato inaugurato il nuovo Palapattinaggio a Udine. La cerimonia si è svolta alla presenza del Vicesindaco e di altri rappresentanti locali. La struttura è destinata a ospitare attività sportive e iniziative comunitarie legate al pattinaggio. La costruzione del palazzetto è stata completata recentemente e ora è disponibile per allenamenti e eventi pubblici. La struttura si trova in una zona accessibile e si propone come punto di riferimento per gli appassionati della disciplina.