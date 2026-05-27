Udine inaugura il Palapattinaggio nell' ex Caserma Osoppo | 250 utenti già attivi

A Udine è stato aperto ufficialmente il nuovo Palapattinaggio, situato nell’area dell’ex Caserma Osoppo nel quartiere orientale. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti circa 250 utenti già attivi che praticano regolarmente l’attività. La struttura, recentemente rinnovata, ospita ora gli appassionati di questo sport, che hanno potuto iniziare subito le sessioni di allenamento e allenarsi in uno spazio dedicato.

Udine ha inaugurato il suo nuovo Palapattinaggio, all'interno dell'area dell'ex Caserma Osoppo, nel quadrante orientale della città. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco Alessandro Venanzi, l'assessora allo sport Chiara Dazzan e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, insieme. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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