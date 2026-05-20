A Cruillas si inaugura la street library di Terra Franca presidio culturale e spazio di comunità
Giovedì 22 maggio, a Cruillas, si terrà l'inaugurazione della street library di Terra Franca. L'evento inizierà alle 10 e prevede l'apertura di uno spazio dedicato allo scambio gratuito di libri di seconda mano. La struttura vuole essere un punto di incontro per i residenti, offrendo un luogo di condivisione culturale e di socializzazione. La biblioteca di strada si inserisce in un progetto più ampio di presidio culturale volto a coinvolgere la comunità locale.
Giovedì 22 maggio, a partire dalle 10, Terra Franca inaugurerà la sua street library: un luogo dedicato allo scambio gratuito di libri di seconda mano, alla condivisione culturale, pensato per accogliere la cittadinanza e rafforzare il senso di comunità. L’iniziativa si inserisce nel progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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