Ucraina Zelensky | uccisi 707 bambini dall’inizio dell’invasione russa
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Dall’inizio dell’invasione russa, sono stati uccisi 707 bambini in Ucraina, secondo quanto dichiarato dal presidente Zelensky.
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Ucraina, il presidente Zelensky denuncia l’uccisione di 707 bambini dall’inizio dell’invasione russa. Nuovi attacchi incrociati fra le truppe di Mosca e Kiev. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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