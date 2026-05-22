Bilancio di morte Dall’inizio dell’anno sono stati uccisi 83mila militari
Dall’inizio dell’anno, il numero di militari uccisi ha raggiunto quota 83.000. Nonostante sia ancora presto per valutare se ci siano cambiamenti significativi in corso, si nota una percezione diffusa secondo cui l’Ucraina si trovi ora in una posizione più solida di quanto si pensasse in precedenza. La situazione militare rimane complessa e in evoluzione, con dati che continuano a essere aggiornati sul fronte del conflitto.
È troppo presto per parlare di un punto di svolta ma è opinione condivisa che l’Ucraina sia, oggi, in una posizione più forte di quanto molti avessero previsto. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, l’avvio di "nuove operazioni" da parte dei servizi speciali e delle Forze di difesa ucraine, Volodymyr Zelensky è passato ai fatti. "I guerrieri del Centro operazioni speciali ‘A’ dell’SSU hanno ottenuto ottimi risultati. Un quartier generale dell’ FSB russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 (valore stimato tra i 15 e i 20 milioni di dollari ndr) è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato", ha fatto sapere ieri il leader ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
CINQUE ANZIANI TRAVOLTI E UCCISI DALL'INIZIO DELL'ANNO: «SI CORRE TROPPO» | 02/04/2026
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