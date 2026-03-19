Droni e missili costituiscono oggi l’arsenale dell’Ucraina dall’invasione russa. Attualmente, 201 esperti militari ucraini operano in Medio Oriente e nel Golfo, con il compito di insegnare a difendersi dai droni iraniani Shahed. Altri 34 sono invece pronti a intervenire in diverse situazioni di emergenza. La presenza di questi specialisti evidenzia la strategia di rafforzamento militare adottata dal paese.

Gli Sting avrebbero abbattuto oltre 3.000 Shahed russi e da giorni si parla della possibilità di usarli nel Golfo. Tutte le innovazioni nell'esercito di Kyiv, dai "missili-droni" con un nome per scovare i sabotatori russi ai missili Flamingo Sono 201 gli esperti militari ucraini in medio oriente e nella regione del Golfo, pronti a insegnare a difendersi dai droni iraniani Shahed, mentre altri 34 sono pronti a partire, ha detto lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In questi quattro anni di invasione russa l’esercito di Kyiv imparato a intercettare i droni kamikaze ideati da Teheran e modificati da Mosca a proprie spese, dopo... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Droni e missili, così è cambiato l’arsenale made in Ucraina dall'invasione russa

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