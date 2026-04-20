Il presidente ucraino ha dichiarato che bisogna fermare l'importazione di petrolio russo, poiché secondo lui ogni dollaro ricavato da queste vendite finisce in armi e guerra. Ha inoltre criticato l'allentamento delle sanzioni contro la Russia, affermando che tale mossa non corrisponde alla realtà dei conflitti e dà credibilità all'idea che Mosca possa proseguire senza ostacoli. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche in un intervento recente.

“ Il continuo allentamento delle sanzioni contro la Russia non rispecchia la reale situazione bellica né quella diplomatica e alimenta l’illusione della leadership russa di poter continuare la guerra. Solo questa settimana, i russi hanno lanciato oltre 2.360 droni d’attacco, più di 1.320 bombe aeree guidate e quasi 60 missili di vario tipo contro le nostre città e comunità”. Lo riferisce su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ogni dollaro speso per il petrolio russo – sottolinea – è denaro per la guerra. Più di 110 petroliere della flotta ombra di Mosca sono attualmente in mare. A bordo ci sono oltre 12 milioni di tonnellate di petrolio russo che, grazie all’allentamento delle sanzioni, possono essere nuovamente vendute senza conseguenze.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "Fermare petrolio russo, ogni dollaro va in guerra"

VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”

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