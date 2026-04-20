Ucraina Zelensky | Fermare petrolio russo ogni dollaro va in guerra
Il presidente ucraino ha dichiarato che bisogna fermare l'importazione di petrolio russo, poiché secondo lui ogni dollaro ricavato da queste vendite finisce in armi e guerra. Ha inoltre criticato l'allentamento delle sanzioni contro la Russia, affermando che tale mossa non corrisponde alla realtà dei conflitti e dà credibilità all'idea che Mosca possa proseguire senza ostacoli. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche in un intervento recente.
“ Il continuo allentamento delle sanzioni contro la Russia non rispecchia la reale situazione bellica né quella diplomatica e alimenta l’illusione della leadership russa di poter continuare la guerra. Solo questa settimana, i russi hanno lanciato oltre 2.360 droni d’attacco, più di 1.320 bombe aeree guidate e quasi 60 missili di vario tipo contro le nostre città e comunità”. Lo riferisce su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ogni dollaro speso per il petrolio russo – sottolinea – è denaro per la guerra. Più di 110 petroliere della flotta ombra di Mosca sono attualmente in mare. A bordo ci sono oltre 12 milioni di tonnellate di petrolio russo che, grazie all’allentamento delle sanzioni, possono essere nuovamente vendute senza conseguenze.🔗 Leggi su Lapresse.it
VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA”
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