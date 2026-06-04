Incontriamoci e mettiamo fine a guerra L' apertura di Zelensky

Un rappresentante ucraino ha affermato che il paese propone di mettere fine al conflitto. Ha sottolineato che la soluzione deve avvenire in modo onesto, con rispetto e con garanzie che la guerra non riprenderà. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, senza riferimenti a negoziati o accordi specifici. Nessuna data o dettaglio sui passaggi concreti per raggiungere l’obiettivo è stato fornito.

"L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra. Questo deve essere fatto onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non venga ripresa. Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta al leader russo Vladimir Putin, pubblicata sul sito della presidenza ucraina. "Sono i leader a risolvere le questioni chiave. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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