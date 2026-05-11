La proposta di un mediatore presentata dal governo russo per facilitare un accordo con l’Ucraina è stata rapidamente respinta dall’Unione Europea. Secondo le autorità europee, la figura proposta è considerata troppo vicina al leader russo, e quindi inadatta a mantenere un ruolo imparziale nel conflitto. La decisione è stata comunicata subito dopo la presentazione dell’indicazione, senza ulteriori discussioni ufficiali.

Il mediatore proposto da Putin per aiutare la conclusione della guerra in Ucraina è già stato affossato dalla Ue. “Dare alla Russia l’opportunità di nominare un negoziatore a nostro nome, sapete, non sarebbe molto saggio”, ha dichiarato oggi l’Alta rappresentante della Politica estera europea Kaja Kallas, riferendosi alle parole del presidente russo Vladimir Putin che suggeriva Gerhard Schroeder (nella foto in alto con Putin) come possibile negoziatore per l’Ue. “Credo che Schroeder sia stato il principale lobbista ad alto livello per aziende statali russe, quindi è chiaro perché Putin volesse quella persona: in pratica, sapete, si sarebbe seduto da entrambe le parti del tavolo”, ha osservato Kallas.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schroeder mediatore tra Russia e Ucraina? La Ue lo boccia subito: “Troppo vicino a Putin”

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