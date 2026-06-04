Durante il torneo di tennis, una giocatrice ucraina ha criticato un’avversaria russa, accusandola di non aver commentato le vittime causate da azioni del suo paese. La disputa si è accesa sui social e sui campi, mentre il conflitto tra le due nazioni continua a influenzare anche eventi sportivi. La tensione tra i due atleti si è tradotta in parole dure, evidenziando come la guerra si rifletta anche nel mondo dello sport.

La guerra è guerra, brutta, sporca e cattiva, sempre, e lo sport dovrebbe essere altro, gioia, lealtà, rispetto. Ma quando di mezzo ci sono due tenniste, una ucraina, Marta Kostyuk, l’altra russa, Mirra Andreeva – c he oggi dalle 15 si giocano un posto per la finale dello Slam di Parigi, al Roland Garros – è chiaro che la guerra di parole, e di racchette, rischia di sovrapporsi a quella delle armi e tenere banco perfino più che sul campo di battaglia. “Non so come si possa dormire sonni tranquilli durante la notte quando il tuo paese sta uccidendo altra gente”, ha detto Marta Kostyuk a chi le ha chiesto della sfida della semifinale di oggi contro la russa Mirra Andreeva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Ucraina-Russia, la guerra si sposta sui campi del Roland Garros. Kostyuk accusa Andreeva: “Tace sui morti di Putin”

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