Durante il torneo di Roland Garros, la tennista ucraina Kostyuk ha commentato la guerra nel suo paese, affermando di non capire come si possa dormire tranquilli sapendo che il proprio paese sta uccidendo altre persone. La sua dichiarazione è stata pronunciata in risposta a una domanda sulla competizione e sulla situazione politica. La sua avversaria russa Andreeva non ha commentato pubblicamente le affermazioni di Kostyuk.

“Non so come si possa dormire sonni tranquilli durante la notte quando il tuo paese sta uccidendo altra gente”. A parlare è Marta Kostyuk, tennista ucraina che al Roland Garros ha battuto ieri Elina Svitolina in tre set e in semifinale affronterà la russa Mirra Andreeva. E proprio parlando dell’avversaria russa e di altre connazionali che non hanno mai preso posizione contro la guerra Russia – Ucraina, Kostyuk si è sfogata in conferenza stampa. Lo ha fatto dopo una precisa domanda sulle dichiarazioni di alcune russe nelle ultime settimane, tra cui Diana Shnaider e proprio Mirra Andreeva, che hanno sempre dichiarato di non voler entrare in questioni politiche, ma di voler solo giocare a tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, l’ucraina Kostyuk contro la russa Andreeva: “Non so come si possa dormire tranquilli sapendo che il tuo Paese uccide altra gente”

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