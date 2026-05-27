Ana Ivanovic porta il mondo Haier sui campi del Roland Garros
Ana Ivanovic ha annunciato il suo ruolo come ambasciatrice del marchio Haier, portandolo sui campi del Roland Garros. La tennista serba sarà presente in occasione del torneo francese per promuovere i prodotti dell’azienda. La partnership tra Ivanovic e Haier si concretizza con la sua presenza durante gli eventi legati al torneo. La campagna pubblicitaria si svilupperà anche sui canali televisivi e digitali. La presenza di Ivanovic rappresenta il primo impegno ufficiale con il marchio in questa stagione.
Per la prima volta in questa stagione chi vede le partite del campionato di serie A alla tv ha scoperto un nuovo modo per entrare in campo ed essere vicinissimi ai protagonisti: la Haier-cam, una telecamera che indossa l’arbitro e che racconta i dialoghi tra il direttore di gara e i giocatori nei momenti più concitati della partita. E’ il frutto della partnership tra la Lega Calcio e il gruppo Hair, leader mondiale negli elettrodomestici. La crescita tecnologica derivante da questa collaborazione non si ferma però alle sole inquadrature in campo: tutti i monitor all’interno dell’Iliad International Broadcast Center di Lissone sono forniti da Haier, con l’obiettivo di alzare ulteriormente lo standard qualitativo per le attività svolte grazie a monitor con tecnologie MiniLED di ultima generazione. 🔗 Leggi su Panorama.it
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