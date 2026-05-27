Ana Ivanovic ha annunciato il suo ruolo come ambasciatrice del marchio Haier, portandolo sui campi del Roland Garros. La tennista serba sarà presente in occasione del torneo francese per promuovere i prodotti dell’azienda. La partnership tra Ivanovic e Haier si concretizza con la sua presenza durante gli eventi legati al torneo. La campagna pubblicitaria si svilupperà anche sui canali televisivi e digitali. La presenza di Ivanovic rappresenta il primo impegno ufficiale con il marchio in questa stagione.

Per la prima volta in questa stagione chi vede le partite del campionato di serie A alla tv ha scoperto un nuovo modo per entrare in campo ed essere vicinissimi ai protagonisti: la Haier-cam, una telecamera che indossa l’arbitro e che racconta i dialoghi tra il direttore di gara e i giocatori nei momenti più concitati della partita. E’ il frutto della partnership tra la Lega Calcio e il gruppo Hair, leader mondiale negli elettrodomestici. La crescita tecnologica derivante da questa collaborazione non si ferma però alle sole inquadrature in campo: tutti i monitor all’interno dell’Iliad International Broadcast Center di Lissone sono forniti da Haier, con l’obiettivo di alzare ulteriormente lo standard qualitativo per le attività svolte grazie a monitor con tecnologie MiniLED di ultima generazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ana Ivanovic porta il mondo Haier sui campi del Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jack Draper non giocherà il Roland Garros 2026: l’annuncio sui social del tennista britannicoIl tennista britannico ha annunciato sui social media che non parteciperà al torneo del Roland Garros del 2026.

Leggi anche: Sinner-Tabur, oggi al Roland Garros 2026 l’esordio di Jannik: il numero 1 del mondo è in campo – la diretta

Ana Ivanovic porta il mondo Haier sui campi del Roland GarrosL'azienda leader mondiale di elettrodomestici è partner degli Internazionali di Francia. Presentato a Parigi il nuovo frigorifero Horizon Collection he punta a preservare la freschezza degli alimenti ... panorama.it

Dalla Germania: Schweinsteiger e Ana Ivanovic sono in crisiSecondo quanto riportato dal tedesco Bild il matrimonio fra l'ex centrocampista Bastian Schweinsteiger — 40 anni, campione del mondo con la Germania, stella di Bayern e Manchester United — e l'ex ... corrieredellosport.it