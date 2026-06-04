Nella notte, droni russi hanno attaccato la città di Kherson, provocando danni e vittime. In risposta, le forze ucraine hanno condotto un raid contro obiettivi in Russia. Gli scontri tra le due parti continuano senza sosta, causando ulteriori distruzioni e perdite umane. La situazione rimane tesa, con scambi di attacchi che coinvolgono entrambe le nazioni.

Non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson. L’esercito ucraino ha risposto colpendo la Crimea. E l’Aiea denuncia: attaccata la centrale elettrica che rifornisce quella nucleare di Zaporizhzhia. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, raid incrociati con la Russia. Ancora morti e distruzione

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