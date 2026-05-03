Ucraina raid Russia su Kherson e a Odessa | almeno 3 morti

Nella giornata di oggi, sono stati segnalati nuovi raid provenienti dalla Russia su diverse zone dell’Ucraina. In particolare, un attacco con drone ha colpito un veicolo aziendale nella città di Kherson, causando la morte di un uomo non identificato. Oltre a questa vittima, sono stati riportati danni e feriti in altre aree, tra cui Odessa. La situazione rimane tesa e le operazioni militari continuano a coinvolgere diverse regioni del Paese.

(Adnkronos) – Nuovi raid della Russia sull'Ucraina. In un attacco con drone russo, che ha colpito "un veicolo aziendale" nella città di Kherson nel sud del Paese, "un uomo non identificato ha riportato ferite mortali". Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare di Kherson, Iaroslav Chanko. In seguito all'attacco, avvenuto nelle prime ore del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Ucraina, nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 14 morti e 84 feriti a Kiev, Dnipro e OdessaLe forze russe nella notte hanno lanciato un vasto attacco missilistico in tutta l'Ucraina, causando almeno 12 morti e 84 feriti tra Kiev, Dnipro e... Leggi anche: Ucraina, massicci raid russi su Odessa Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allarme Usa: ritardi nelle consegne armi causa conflitto in Iran. Raid russi su Sumy e Zaporizhzhia; Ucraina-Russia, ultime news guerra oggi 28 aprile 2026; Ucraina, raid russo su Odessa: almeno 20 feriti; Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti. Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Colpite due petroliere russe nel Mar Nero. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: attività insolite a confine bielorusso, pronti a reagire ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, raid russi su Dnipro, Kherson e Chernihiv: almeno 12 mortiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Baku per discutere di sicurezza ed energia. LIVE ... tg24.sky.it "Ieri si è registrata un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine fra Ucraina e Bielorussia, sul lato bielorusso. Stiamo documentando attentamente ogni cosa e tenendo la situazione sotto controllo. Se necessario, reagiremo". Lo scrive su X il preside - facebook.com facebook UCRAINA | Kiev, tre morti e nove feriti in raid russi nel Kherson e a Odessa. Attacchi anche in altre regioni, nel Mykolaiv blackout parziale #ANSA x.com