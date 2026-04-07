Ucraina-Russia nuovi attacchi con droni | ancora morti e feriti

Nella regione di Dnipropetrovsk, un attacco con un drone ha colpito un minibus provocando almeno tre morti e dodici feriti. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di raid che si sono verificati nelle ultime ore in Ucraina, causando ulteriori vittime e danni. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando le prossime misure di sicurezza.

Carburanti: prezzi ancora in risalita nelle prossime settimane, ma sulla benzina non c’è emergenza. Il vero rischio sarà il diesel Carburanti: prezzi ancora in risalita nelle prossime settimane, ma sulla benzina non c’è emergenza. Il vero rischio sarà il diesel ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Russia, attacchi con droni ucraini su Novorossiysk: 10 feriti e danni a edifici(LaPresse) Dieci persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi con droni ucraini su Novorossiysk, uno dei più grandi porti del Mar Nero della... Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Due morti in attacchi russi con oltre 200 droni” Guerra in Ucraina, nuovo attacco dalla Russia con i droni a Capodanno Temi più discussi: Tusk: il ritiro americano dalla Nato sembra il piano dei sogni di Putin; Ucraina, duro attacco russo: Zelensky sente il Papa in vista di Pasqua; Kiev: Droni e intercettori sono il nostro petrolio. Baltico, porto russo sotto attacco da 5 giorni; Ucraina, droni e missili contro mega raffineria e impianto di esplosivi russi. Mosca colpisce Odessa. Ucraina-Russia, nuovi attacchi con droni: ancora morti e feritiOrban a Putin nel corso di una discussione avvenuta a ottobre su un potenziale vertice sull'Ucraina tra Usa e Russia: 'Sono al tuo servizio' ... adnkronos.com Ucraina, nuovi attacchi russi su Zaporizhzhia, Kharkiv, KhersonLe truppe russe hanno condotto oltre 800 attacchi contro 44 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, provocando almeno un morto, ha riferito il governatore della regione, Ivan Fedorov. Nelle immagi ... msn.com Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Trump e l'ultimatum che scade oggi: «In 4 ore possiamo distruggere l'Iran». In Kuwait feriti 15 soldati Usa x.com È raro che accada di giorno. Ma martedì la Russia ha lanciato un attacco di massa diurno contro l'Ucraina, con centinaia di droni kamikaze che hanno preso di mira la capitale Kiev e Leopoli, nella parte più occidentale del Paese. Le immagini mostrano un dro - facebook.com facebook