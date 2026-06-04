Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca è pronta e disposta a negoziare un accordo di pace con l’Ucraina. La dichiarazione è stata fatta in un discorso pubblico, senza indicare date o dettagli specifici sui termini di un eventuale accordo. Non ci sono state conferme di incontri ufficiali o negoziati in corso. La comunicazione si è concentrata sulla disponibilità a cercare una soluzione pacifica.

Vladimir Putin apre le porte a un possibile accordo di pace con l’Ucraina. “Siamo certamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l’Ucraina con mezzi pacifici, sulla base del quadro di cui abbiamo discusso durante il nostro incontro con il presidente Trump ad Anchorage”, ha detto il leader russo durante un incontro con i capi di diverse agenzie internazionali a San Pietroburgo. “In quell’occasione, sono state presentate alla Russia alcune condizioni affinché potessimo accettare determinati compromessi. La Russia accetta i compromessi di cui abbiamo discusso ad Anchorage. È necessario che anche la parte ucraina accetti questi compromessi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Putin: "Pronti e disposti a raggiungere un accordo"

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Russia-Ucraina, la novità: Putin disposto a parlare con Zelensky

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