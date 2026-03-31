Ucraina Tajani | pressioni su Putin al fine di raggiungere una pace giusta

Il ministro degli Esteri ha visitato Bucha, incontrando rappresentanti locali e visitando luoghi simbolici. Durante la visita, ha affermato che ci sono pressioni su Putin per favorire una pace giusta. Tajani ha inoltre sottolineato l'importanza di mostrare vicinanza e sostegno all’Ucraina in questa fase. La visita si inserisce nell’ambito delle attività diplomatiche italiane nel contesto del conflitto.

Il Ministro degli Esteri ha visitato Bucha, sottolineando l'importanza della sua presenza per dimostrare il sostegno e la vicinanza all'Ucraina Ilministro degli Esteri Antonio Tajani, durante una visita aBucha, inUcraina, ha dichiarato: “Per raggiungere unapaceequa, èfondamentale continuare a esercitare pressione su Putinaffinché riveda le sue posizioni e comprenda che l’aggressione contro un Paese vicino è inaccettabile“. Tajani ha sottolineato l’importanza delle sanzioni e di tutte le misure intraprese, affermando che è necessario far capire a Mosca cheil diritto internazionale non può essere violato. Durante la sua visita a Bucha, Tajani ha anche ribadito lavicinanza dell’Italia all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Tajani: pressioni su Putin al fine di raggiungere una pace giusta Articoli correlati Ucraina, a Kiev la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Tajani: “Obiettivo pace giusta”(Adnkronos) – Anche il vicepremier Antonio Tajani oggi in Ucraina per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, organizzata in... 24 febbraio: Azione Lecco al fianco dell'Ucraina, "per una pace giusta"Nel quarto anniversario "dell'aggressione russa: migliaia di vittime, città distrutte, milioni di profughi. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento G7, il piano di Tajani: Nessuna distrazione sull’Ucraina, ma il Golfo è un’emergenza globale; Tajani: una pace giusta in Ucraina resta l’obiettivo da raggiungere; Tajani in Francia per la riunione Ministeriale G7 Esteri; G7: a Vaux-de-Cernay colloqui su governance e Ucraina, Barrot difende la linea di Parigi sul Sudafrica. Tajani, 'continuare a fare pressioni su Putin per una pace giusta'Per raggiungere una pace giusta bisogna continuare a fare pressione su Putin affinché venga a più miti consigli e comprenda che un'aggressione a un Paese vicino è inaccettabile: lo ha affermato ... ansa.it #Kallas e i ministri #Ue arrivano a #Kiev per il vertice con l'#Ucraina - facebook.com facebook Ucraina Russia, news guerra: ministri Ue a Kiev, riunione informale con Tajani x.com