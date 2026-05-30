La Casa Bianca ha dichiarato che l’ex presidente Trump accetterà un accordo solo se Teheran rispetterà determinate linee rosse. Un rappresentante ha precisato che le condizioni devono essere soddisfatte affinché ci siano eventuali accordi futuri. Nel frattempo, un esponente iraniano ha affermato che sono pronti a raggiungere un quadro dignitoso per la pace.

Tv Iran ironizza: “La tregua per gli Usa? Loro possono attaccarci, noi no” “Un cessate il fuoco è quando noi possiamo attaccare ma loro non possono rispondere“: è quanto si legge in una foto di una ‘pagina’ di un dizionario in lingua inglese postata ironicamente dall’Irib, la tv di Stato iraniana, su X. “Ecco perché gli Stati Uniti e Israele si comportano in questo modo” il commento dell’emittente. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l’Iran è pronto a raggiungere un “quadro dignitoso” per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Secondo l’agenzia di stampa Irna, Pezeshkian ha rilasciato questa dichiarazione durante una conversazione telefonica con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, nella tarda serata di ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Casa Bianca: “Trump accetterà accordo solo se Teheran rispetterà linee rosse”. Pezeshkian: “Pronti a raggiungere quadro dignitoso per la pace”

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