Ucraina attacchi incrociati Kiev-Mosca | 2 morti e 4 feriti

Nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina e nella regione di Belgorod in Russia, attacchi incrociati tra forze russe e ucraine hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. Le azioni si sono verificate in aree controllate dai rispettivi eserciti, con conseguenze immediate per la popolazione locale. Le violenze continuano a alterare la situazione nelle zone interessate.