Ucraina attacchi incrociati Kiev-Mosca | 2 morti e 4 feriti
Nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina e nella regione di Belgorod in Russia, attacchi incrociati tra forze russe e ucraine hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. Le azioni si sono verificate in aree controllate dai rispettivi eserciti, con conseguenze immediate per la popolazione locale. Le violenze continuano a alterare la situazione nelle zone interessate.
(Adnkronos) – Attacchi russi e ucraini hanno provocato la morte di due persone, una nella regione ucraina di Zaporizhzhia, l'altra nella regione russa di Belgorod. Ad annunciarlo sono state le autorità di Kiev e Mosca, mentre veniva diffusa la notizia di due navi mercantili battenti bandiera straniera e cariche di grano colpite nell'Ucraina meridionale. Gli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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