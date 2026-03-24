Mosca ha inviato circa 400 droni contro diverse città ucraine, tra cui Kiev e Leopoli, causando due morti e vari feriti. Tra gli obiettivi colpiti c’è anche un sito riconosciuto dall’UNESCO. L’attacco è avvenuto durante il giorno, coinvolgendo diverse aree del paese.

Mosca ha lanciato un attacco massiccio contro l’Ucraina in pieno giorno, con 400 droni che hanno colpito diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. L’offensiva si è concentrata sulla parte occidentale del Paese. I giornalisti di Kyiv Independent, che erano in servizio, hanno riferito di aver udito attività di difesa aerea, droni e detonazioni a Leopoli intorno alle 16.20. Inoltre, il governatore dell’oblast di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha spiegato che due quartieri della città sono stati colpiti, causando incendi negli edifici residenziali nel centro e nel quartiere di Sykhiv. Almeno sette persone sono rimaste ferite e il presidente della regione ha confermato che il centro storico della città, patrimonio dell’Unesco, ha subito danni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mosca lancia 400 droni contro l’Ucraina: due morti e diversi feriti tra Kiev e Leopoli. Bombardato un sito Unesco

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