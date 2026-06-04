Ucraina nella UE al via l’iter per l’apertura dei negoziati

È stato avviato ufficialmente il processo per l'apertura dei negoziati tra l'Ucraina e l'Unione Europea. La procedura prevede la preparazione e la discussione del primo capitolo, segnando un passo concreto verso l'inizio delle trattative di adesione. Le autorità competenti stanno predisponendo le fasi preliminari necessarie per avviare formalmente le discussioni. La decisione segue le valutazioni e le approvazioni delle istituzioni europee.

L’apertura del cluster nelle negoziazioni per l’adesione di Kiev all’Ue, sottolinea la presidenza di turno cipriota, “rappresenta una tappa significativa nel loro percorso di integrazione europea e invia un forte messaggio di unità e determinazione dell’Ue. Nei prossimi giorni continueremo a lavorare con impegno per portare a termine le discussioni in seno al Consiglio in vista dell’apertura formale del gruppo tematico”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Travaglio: lEuropa distrugge i negoziati Russia - Ucraina

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