Biennale di Venezia l’Ue avvia l’iter per tagliare i fondi dopo l’apertura del Padiglione russo Lega insorge M5s | Atto grave e arrogante

L'apertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia ha scatenato reazioni nella scena politica europea. L’Unione Europea ha deciso di avviare l’iter per ridurre i finanziamenti destinati all’evento, mentre la Lega critica la scelta, definendola un atto grave e arrogante. Il dibattito si concentra sulla riapertura del padiglione, che ha riacceso il confronto tra le diverse forze politiche italiane e comunitarie.

La riapertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia torna ad infiammare il dibattito politico. Questa volta la scintilla arriva dalla Commissione europea, che ha deciso di dare seguito alle minacce di un mese fa. L’avvertimento dell’Ue, confermato all’ Ansa dalle istituzioni comunitarie, è arrivato con una lettera al presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco: l’esecutivo di Bruxelles ha deciso di avviare la procedura per tagliare i fondi all’istituto lagunare se non ci sarà una marcia indietro. Una mossa che ha fatto infuriare sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. Nella lettera, la Commissione U e ipotizza che la Biennale abbia violato le sanzioni europee contro la Russia autorizzando la partecipazione di artisti russi come “ delegazione governativa ” e chiede pertanto di interrompere il progetto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, l’Ue avvia l’iter per tagliare i fondi dopo l’apertura del Padiglione russo. Lega insorge, M5s: “Atto grave e arrogante” Biennale di Venezia, l’Ue avvia la procedura per tagliare i fondi dopo la riapertura del Padiglione russoLa riapertura del Padiglione russo alla Biennale di Venezia torna ad infiammare il dibattito politico. Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e...