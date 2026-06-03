Ucraina in UE | l’Europarlamento spinge per accelerare i negoziati

L’Europarlamento ha approvato una risoluzione che invita a accelerare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. La proposta prevede modifiche al processo di adesione, incluso un possibile allentamento dei criteri per l’ingresso. Nel frattempo, si discute anche di un possibile cambiamento nel potere di veto dei singoli Stati membri. Il Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazioni riguardo a un coinvolgimento diretto nel conflitto.

Come cambierà il potere di veto dei singoli Stati membri? Perché il Movimento 5 Stelle teme un coinvolgimento diretto nel conflitto? Quali riforme giudiziarie deve completare l'Ucraina per entrare nell'Unione? Chi sosterrà i costi economici della trasformazione strutturale ucraina??? In Breve Commissione vota 54 favorevoli, 17 contrari e 5 astensioni per accelerare i negoziati. Proposta di maggioranza qualificata per limitare il potere di veto di singoli Stati. A metà gi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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