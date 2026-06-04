Lavrov ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno rispettato gli accordi firmati durante il vertice in Alaska del 15 agosto 2025. Secondo il rappresentante russo, se Washington avesse effettivamente rispettato gli impegni presi, Russia e Ucraina si sarebbero già sedute al tavolo delle trattative e le ostilità si sarebbero interrotte. Le affermazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute della possibilità di riprendere il dialogo tra le parti coinvolte.

Russia e Ucraina si sarebbero sedute al tavolo delle trattative già da tempo, e le ostilità sarebbero cessate, se gli Stati Uniti avessero davvero portato avanti gli accordi raggiunti al vertice in Alaska del 15 agosto 2025. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista a RT Arabic al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ripresa dalla Tass. “In Alaska si è raggiunto un accordo molto chiaro, basato su una proposta specifica degli Stati Uniti. E se gli Stati Uniti avessero davvero portato avanti la loro iniziativa, credo che saremmo stati al tavolo delle trattative molto tempo fa e le azioni militari sarebbero cessate”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, Lavrov: “Usa non hanno rispettato accordi vertice Alaska”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Lavrov chiama Rubio e lo avvisa: «Evacuate l’ambasciata Usa a Kiev»Lavrov ha chiamato Rubio per chiedere l'evacuazione dell’ambasciata americana a Kiev.

Ucraina, Lavrov avverte: via diplomatici da KievIl ministro degli esteri russo ha chiesto di evacuare tutto il personale diplomatico statunitense dalla capitale ucraina.

Temi più discussi: Mosca ordina ai diplomatici di lasciare Kiev e annuncia nuovi attacchi; Lavrov, 'sull'Ucraina gli Usa non hanno rispettato gli accordi'; Lavrov sente Rubio, 'evacuare l'ambasciata Usa a Kiev'; Ucraina, Lavrov chiama Rubio e lo avvisa: Evacuate l’ambasciata Usa a Kiev.

Il nostro problema è che non sappiamo se i nostri leader sono sonnambuli o semplicemente degli immensi coglioni! Opto per la seconda. #Europa #Russia #Ucraina #NATO #USA Mentre in Europa continuano a ripeterci che non ci sono alternative alla sconfi x.com

Lavrov, 'sull'Ucraina gli Usa non hanno rispettato gli accordi'Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato gli Usa di un comportamento incoerente, affermando che non hanno applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2 ... ansa.it

Ucraina, attacchi tra Mosca e Kiev: 2 morti a Kherson, 5 nel Donetsk, 3 in Crimea. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, nuovi attacchi tra Mosca e Kiev: 2 morti a Kherson, 3 in Crimea. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina, Lavrov chiama Rubio e lo avvisa: Evacuate l’ambasciata Usa a Kiev reddit