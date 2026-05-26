Ucraina Lavrov avverte | via diplomatici da Kiev
Il ministro degli esteri russo ha chiesto di evacuare tutto il personale diplomatico statunitense dalla capitale ucraina. La richiesta è stata comunicata durante una telefonata con il suo omologo statunitense. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa richiesta o sulla data prevista per l’evacuazione. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.
Telefonata tra Mosca e Washington: il ministro degli esteri russo Lavrov suggerisce di far evacuare tutto il personale diplomatico statunitense da Kiev. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, Lavrov avverte: via diplomatici da Kiev
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