Ucraina Lavrov avverte | via diplomatici da Kiev

Notizia in breve

Il ministro degli esteri russo ha chiesto di evacuare tutto il personale diplomatico statunitense dalla capitale ucraina. La richiesta è stata comunicata durante una telefonata con il suo omologo statunitense. Non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa richiesta o sulla data prevista per l’evacuazione. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.