Ucraina all’UE | l’Ungheria ritira il veto dopo l’accordo sulle minoranze

Notizia in breve

L’Ungheria ha revocato il veto all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, dopo aver raggiunto un accordo sulle questioni delle minoranze. La decisione è stata comunicata dopo settimane di tensioni e negoziati. La revoca del blocco permette ora all’Ucraina di procedere con l’adesione all’UE. Restano da definire gli aspetti riguardanti i diritti dei circa 100.000 ungheresi residenti nella regione della Transcarpazia.