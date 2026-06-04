Svolta in Europa l’Ungheria revoca il veto all’adesione dell’Ucraina all’UE
L’Ungheria ha deciso di revocare il veto all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. La decisione è stata presa mercoledì sera durante una riunione degli ambasciatori dell’UE a Bruxelles. La revoca permette di procedere con il processo di adesione, che fino a quel momento era stato bloccato dal veto ungherese. La decisione segue settimane di negoziati e discussioni tra gli stati membri.
La svolta è arrivata mercoledì sera durante una riunione degli ambasciatori dell’UE a Bruxelles. Secondo fonti diplomatiche, il rappresentante dell’Ungheria ha ritirato le proprie riserve, permettendo così l’ apertura del primo blocco negoziale del percorso che potrebbe portare l’Ucraina a entrare nell’Unione europea. Il negoziato di adesione è composto da 33 capitoli suddivisi in sei gruppi tematici. Il primo blocco, considerato il più importante, riguarda i cosiddetti “fondamentali”: stato di diritto, diritti umani, sistema giudiziario e riforme istituzionali. Si tratta del capitolo che viene aperto per primo e chiuso per ultimo nel lungo iter di adesione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Europe Approves $90B for Ukraine—And Its Just the Start
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